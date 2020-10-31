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وفاة طيار ومساعده بسقوط طائرة عسكرية عراقية

Category: أمـن

Date: 2020-10-31T11:32:36+0000
وفاة طيار ومساعده بسقوط طائرة عسكرية عراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بأن طياراً ومساعده يمثلان طاقم طائرة عسكرية تابعة للجيش العراقي لقيا حتفهما اثر سقوطها ضمن قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين.

بدورها اكدت خلية الاعلام الأمني النبأ وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أثناء واجباتها الاعتيادية، حدث خلل فني بالطائرة سزنا كرفان ١٧٢ ( تدريبية ) اليوم السبت، مما ادى الى احتراقها وسقوطها في قضاء بلد في منطقة سيد محمد قرب شقق بلد السكنيه غير المأهولة".

واضاف البيان ان الحادث قد ادى الى مصرع المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول.

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