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سقوط طالبة من الطابق الثاني وإحباط انتحار فتاة في السليمانية وبغداد

Category: أمـن

Date: 2021-02-17T10:08:20+0000
سقوط طالبة من الطابق الثاني وإحباط انتحار فتاة في السليمانية وبغداد

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الاربعاء، بسقوط طالبة من الطابق الثاني في إحدى مدارس مدينة السليمانية، في وقت أنقذت شرطة النجدة فتاة من الانتحار في بغداد.

وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية سركوت احمد لوكالة شفق نيوز، "إن "طالبة في مدرسة كوردستان في منطقة سركاريز في السليمانية في المرحلة الاعدادية تبلغ من العمر ١٦ عاما وقعت من الطابق الثاني أثناء الدوام".

وأضاف "هي الآن راقدة في مستشفى شورش وفي حالة إغماء ولم يعرف أسباب الوقوع لحد الآن، وجارٍ التحقيق بالأمر".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن دوريات النجدة تمكنت من إنقاذ فتاة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر البلديات بدافع الانتحار".

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