سقوط ضحايا وإصابة ضابط شرطة جراء انفجار واشتباك مع داعش شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بسقوط ثلاث ضحايا وإصابة رابع بجروح بينهم عناصر في الجيش والشرطة جراء حادثين ناجمين عن انفجار، واشتباك مع تنظيم داعش شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل جرافة "شفل" حكومي مما أدى إلى احتراقها في قضاء الطارمية شمالي بغداد مما أسفر عن سقوط مدني وشرطي ضحيتين وإصابة ضابط في وزارة الداخلية برتبة مقدم بجروح.

وفي الطارمية أيضا سقط جندي من صفوف الجيش العراقي في اشتباك مع عناصر تنظيم داعش داخل إحدى البساتين في القضاء.

وكانت القوات الأمنية قد اشتبكت في وقت سابق من اليوم مع مفرزة لعناصر لتنظيم داعش بعد نصب كمين لهم إثر ملاحظة حركتهم في بستان بقضاء الطارمية.

بدورها أكدت هيئة الحشد الشعبي في بيان مقتضب، أن قوة من فوج الطارمية بالحشد اشتبكت اليوم مع عناصر داعش في بساتين الشط قرب البوسهيل شمال بغداد.