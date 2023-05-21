سقوط ضحيتين وإصابة آخرين من الحشد العشائري بهجوم لداعش شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بمقتل وإصابة أربعة عناصر من الحشد العشائري بهجوم نفذه مسلحون ينتمون إلى تنظيم داعش شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أولئك المسلحين اقتحموا فجر اليوم منزلاً بالقرب من منشأة (ابن سينا) في قضاء الطارمية شمالي بغداد، واقدموا على قتل اثنين من عناصر الحشد العشائري وإصابة اثنين اخرين بجروح، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

من جهتها أعلنت هيئة إعلام الحشد الشعبي، في بيان اليوم، أن اثنين من منتسبي فوج طوارئ الطارمية "طالتهما يد الغدر من قبل داعش في أحد منازلهما في قضاء الطارمية منطقة البخليفة".

ووفقا للبيان فإن الضحيتين هما: عبد الخالق احمد صالح المشهداني، و سيف احمد محمد المشهداني.

والحشد العشائري يضم مقاتلين سنة مناهضين لتنظيم داعش، وهو على غرار الحشد الشعبي الذي يتألف من فصائل شيعية مسلحة الذي تشكل بفتوى اصدرتها المرجعية الشيعية العليا في العراق المتمثلة بآية الله علي السيستاني بعد اجتياح تنظيم داعش مناطق ومدن تقدر مساحتها بثلث البلاد في أواسط العام 2014 قبل أن تتم استعادتها بعمليات عسكرية استمرت لمدة ثلاث سنوات.