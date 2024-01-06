سقوط ضحيتين من الحشد واصابة 3 اخرين بهجوم لداعش شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين اليوم السبت، بمقتل واصابة 5 عناصر من الحشد بهجوم لداعش شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "منتسبين اثنين من الحشد قتلوا وأصيب 3 آخرين بتعرض شنه عناصر داعش بأسلحة القنص والأسلحة المتوسطة استهدف نقطة مرابطة امنية تابعة للفوج الثاني - لواء 22 في منطقة (الزركة) شرقي صلاح الدين".

واضاف ان "قوات الحشد اشتبكت مع المهاجمين تخللها وصول تعزيزات قتالية وافضى الهجوم الى فرار المهاجمين وسقوط ضحيتين من الحشد واصابة 3 اخرين تم نقلهم الى المستشفى".

واكد ان "قوات الحشد طاردت المهاجمين وشنت حملة تمشيط في محيط الحادث".

من جهتها نعت هيئة الحشد الشعبي/ قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز المقاتلين "محمد غميس" و"ابو ماجد الفرطوسي" أثناء اداء "واجبهم المقدس لحماية الوطن".