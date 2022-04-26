سقوط ضحيتين من الجيش العراقي بهجوم لداعش غربي الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في قضاء هيت غربي محافظة الأنبار، يوم الثلاثاء، بأن عنصرين من بين صفوف الجيش العراقي على الأقل سقطا ضحية فيما أُصيب ثالث بجروح إثر هجوم شنه تنظيم داعش على إحدى النقاط الأمنية في القضاء.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، قاموا بمهاجمة إحدى النقاط الأمنية الواقعة على الطريق الإستراتيجي بالقرب من ناحية كبيسة التابعة لقضاء هيت".

وبيّن أن "الهجوم أسفر عن مقتل جنديين إثنين من قوات الجيش، وإصابة آخر بجروح خطيرة".

وأضاف المصدر أن "الحصيلة ما تزال أولية بسبب خطورة وضع الجندي الجريح، الذي تم إسعافه لمستشفى هيت العام لتلقي العلاج"، مشيراً، إلى أن "الارهابيين لاذوا بالفرار نحو الصحراء فور تنفيذهم العملية، ولا تزال عمليات مطاردتهم جارية".