سقوط ضحية وإصابة آخر بهجوم لعناصر داعش في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مدير ناحية السعدية شمال شرقي ديالى، احمد الزركوشي، يوم الاثنين، بمقتل صياد وإصابة اخر بهجوم مسلح في اطراف بحيرة حمرين.

وقال الزركوشي لوكالة شفق نيوز، ان "عناصر من داعش هاجموا قارب صيد يقل صيادين في بحيرة حمرين (45 كم شمال شرق بعقوبة) ما أدى إلى مقتل صياد وإصابة اخر".

واضاف ان "قوات الأمن اخلت الضحية والمصاب وشنت حملة تفتيش في محيط الحادث بحثا عن منفذي الهجوم".

وجدد تحذيره للصيادين من تجاوز "خطوط الخطر او الصيد بالبحيرة بسبب المخاطر الأمنية"، مشيرا إلى ان "هناك توجيهات تقضي بحظر الصيد في بحيرة حمرين والتعهدات التي الزمت الصيادين بعدم الصيد فيها".