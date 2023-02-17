سقوط ضحية وإصابة إثنين منتسبين في البصرة باشتباكات مع مطلوبين

شفق نيوز/ أعلنت شرطة البصرة، يوم الجمعة، سقوط شرطي ضحية وإصابة آخر وجندي باشتباكات مع مطلوبين للقضاء في المحافظة.

وذكر بيان لقيادة الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة من مركز شرطة الشرش وقوة من الجيش العراقي تعرضت الى اطلاق نار اثناء تأدية الواجب في القبض على أحد المجرمين المطلوبين للقضاء في منطقة الشرش ما اودى بحياة المفوض حيدر علي حسن والمنسوب الى مركز شرطة الشرش، كذلك اصابة منتسب آخر وجندي من القوة المداهمة".

وتابع البيان، "على الفور توجه قائد شرطة محافظة البصرة اللواء قاسم راشد زويد الى مكان الحادث في منطقة الشرش شمالي المحافظة والكشف على محل الحادث حيث تم إلقاء القبض على أحد المتهمين والمشتبه بهم والمباشرة بالتحقيقات، موجهاً فور وصوله بفتح تحقيق بالحادث".