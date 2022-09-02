ضحية ومصابون من الجيش بتفجير انتحاري غربي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، بأن ضحية على الأقل سقط من بين صفوف عناصر الجيش العراقي فيما أُصيب آخرون بجروح جراء تعرضهم لهجوم انتحاري في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن جندياً عراقيا لقي حتفه بينما أُصيب ثلاثة جنود آخرين بجروح عندما فجر انتحاري من تنظيم داعش نفسه عليهم خلال عملية تفتيش في صحراء راوة غربي محافظة الأنبار.

ومنذ ان تمكنت القوات الامنية العراقية مسنودة بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من طرد تنظيم داعش من الأنبار في حملة عسكرية انطلقت في العام 2015 وانتهت في العام 2016 تشهد المحافظة ذات الغالبية السنية هدوءاً أمنياً نسبياً يرافقها خروقات في بعض الأحيان في المناطق الصحراوية النائية.