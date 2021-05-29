سقوط ضحية وجريح من الحشد الشعبي بهجوم في خانقين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط ضحية في الحشد الشعبي وإصابة آخر بجروح يوم السبت في هجوم لداعش جنوبي قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال مصدر في الحشد لوكالة شفق نيوز إن "عناصر داعش هاجمت بأسلحة القنص نقاط تابعة للواء ٢٣ من الحشد في منطقة سيطرة المسقفات جنوبي خانقين، ما أسفر عن سقوط ضحية من الحشد وإصابة اخر بجروح".

وأضاف أن "قوة من الحشد والجيش هرعت لمكان الحادث لمعالجة الموقف وأجبرت عناصر داعش على الفرار".

وتتعرض مناطق خانقين لهجمات مستمرة منذ انسحاب البيشمركة من اطراف خانقين عام ٢٠١٧ بسبب الثغرات الأمنية التي خلفها الانسحاب.