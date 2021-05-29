سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سقوط ضحية وجريح من الحشد الشعبي بهجوم في خانقين

Category: أمـن

Date: 2021-05-29T19:57:03+0000
سقوط ضحية وجريح من الحشد الشعبي بهجوم في خانقين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط ضحية في الحشد الشعبي وإصابة آخر بجروح يوم السبت في هجوم لداعش جنوبي قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال مصدر في الحشد لوكالة شفق نيوز إن "عناصر داعش هاجمت بأسلحة القنص نقاط تابعة للواء ٢٣ من الحشد في منطقة سيطرة المسقفات جنوبي خانقين، ما أسفر عن سقوط ضحية من الحشد وإصابة اخر بجروح".

وأضاف أن "قوة من الحشد والجيش هرعت لمكان الحادث لمعالجة الموقف وأجبرت عناصر داعش على الفرار".

وتتعرض مناطق خانقين لهجمات مستمرة منذ انسحاب البيشمركة من اطراف خانقين عام ٢٠١٧ بسبب الثغرات الأمنية التي خلفها الانسحاب.

related

الجيش ينسحب بشكل مفاجئ من خانقين والحشد يتسلم ملفها الأمني

Date: 2019-09-23 20:10:49
الجيش ينسحب بشكل مفاجئ من خانقين والحشد يتسلم ملفها الأمني

اندلاع النيران في مقر للحشد الشعبي وسط بغداد

Date: 2020-09-08 17:01:47
اندلاع النيران في مقر للحشد الشعبي وسط بغداد

مقتل ثلاثة مواطنين كورد على يد مسلحين مجهولين في خانقين

Date: 2019-09-28 08:52:12
مقتل ثلاثة مواطنين كورد على يد مسلحين مجهولين في خانقين

مقتل اربعة من الحشد الشعبي بتفجير انتحاري جديد في سامراء

Date: 2019-12-12 21:17:38
مقتل اربعة من الحشد الشعبي بتفجير انتحاري جديد في سامراء

غارات عراقية على مواقع لداعش قرب خانقين

Date: 2020-11-17 06:15:54
غارات عراقية على مواقع لداعش قرب خانقين

مباحثات عسكرية بين الدفاع الروسية والحشد الشعبي

Date: 2021-04-07 15:52:39
مباحثات عسكرية بين الدفاع الروسية والحشد الشعبي

انطلاق عملية عسكرية شمال كربلاء وصولا الى الحدود السعودية

Date: 2019-09-16 07:41:28
انطلاق عملية عسكرية شمال كربلاء وصولا الى الحدود السعودية

انفجار يوقع 5 ضحايا ومصابين من الحشد الشعبي في نينوى

Date: 2021-04-26 10:15:04
انفجار يوقع 5 ضحايا ومصابين من الحشد الشعبي في نينوى