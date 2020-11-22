سقوط ضحية وجرحى من الجيش بتفجير جنوب الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الاحد بسقوط ضحية وإصابة آخرين بجروح جميعهم من عناصر قوات الجيش العراقي بتفجير استهدف عجلة كانت تقلهم جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن جنديا على الاقل سقط ضحية فيما اصيب أربعة آخرون بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة على عجلتهم عندما كانت مارةً في احد الطرق بين قريتي "الجرن" و"الفارسية" ضمن ناحية حمام العليل الواقة جنوب الموصل.

واضاف المصدر انه لم يتبين الى الآن إذا ما كانت العبوة حديثة الصنع أو من مخلفات تنظيم داعش الحربية، مشيرا الى انطلاق خملة أمنية في المنطقة خلال الايام المقبلة.

وسقط 10 اشخاص واصيب خمسة اخرون بجروح بينهم الشرطة أحدهم العقيد ابراهيم معجل ابراهيم مدير شرطة المسحك بقضاء بيجي شمالي صلاح الدين بهجوم شنه تنظيم داعش ليلة أمس.

وذكر مصدر امني أن 8 جرحى سقطوا أيضاً جراء الهجوم وهم من أفراد الأمن والمدنيين الذين ساندوا قوات الأمن، إذ لا يزال الجرحى يتلقون العلاج.

وأكد المصدر وصول قوة من فوج مغاوير صلاح الدين الرابع الى منطقة المسحك لملاحقة وتعقب جيوب وعناصر داعش في مناطق شمالي بيجي وناحية الزوية والمسحك.

وكان مدير ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي محمد زيدان قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بتعرض سيارة تقل مدنيين الى هجوم مزدوج بعبوة ناسفة واطلاق، قبل أن يتم جر قوات الأمن إلى كمين نصبه مسلحو التنظيم في مكان الانفجار.