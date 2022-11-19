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سقوط ضحية من الحشد وإصابة 6 آخرين بهجوم لداعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-11-19T10:24:09+0000
سقوط ضحية من الحشد وإصابة 6 آخرين بهجوم لداعش في ديالى

شفق نيوز/ صرّح مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بأن عنصراً من قوات الحشد الشعبي سقط ضحية على الأقل بينما أُصيب ستة آخرون بهجوم لتنظيم داعش ضمن منطقة حمرين في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اشتباكات اندلعت بين الجانبين، وما تزال مستمرة حتى وقت كتابة الخبر.

وكانت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم، إطلاق عملية تفتيش واسعة من 5 محاور لمطاردة عناصر تنظيم داعش في جبال حمرين شمال شرق ناحية العظيم بالمحافظة.

يشار إلى أن أربع ضحايا من عناصر قوات الجيش العراقي سقطوا فجر اليوم ضحايا بهجوم شنه على ثكنة عسكرية في قضاء الدبس شمال غربي محافظة كركوك.

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