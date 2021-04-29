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سقوط ضحية من الحشد وإصابة خبير متفجرات بقنص وانفجار في سامراء وديالى

Category: أمـن

Date: 2021-04-29T08:50:13+0000
سقوط ضحية من الحشد وإصابة خبير متفجرات بقنص وانفجار في سامراء وديالى

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي يوم الخميس سقوط ضحية من عناصر قوات الحشد بعملية قنص جنوب مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان ان المقاتل "سيف محمد علي العتابي" سقط بطلق ناري معاد أثناء الواجب ضمن قاطع المسؤولية في منطقة تل الذهب التابعة لناحية يثرب جنوب سامراء .

إلى ذلك أفاد مصدر في شرطة محافظة ديالى لوكالة شفق نيوز، بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولة تفكيكها، أدت إلى إصابة خبير المتفجرات في هندسة ميدان فرقة للتدخل السريع في بساتين قرية شيخي، التابعة لناحية أبو صيدا 30كم شمال شرق بعقوبة.

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