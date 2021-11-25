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سقوط ضحية من الحشد في هجوم مسلح بديالى

Category: أمـن

Date: 2021-11-25T19:27:08+0000
سقوط ضحية من الحشد في هجوم مسلح بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى بسقوط ضحية من الحشد الشعبي وإصابة مدني بهجوم على أحد المنازل في ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "عناصر من داعش هاجمت أحد المنازل في قرية الرعاية التابعة لناحية العبارة، وتصدى لهم الأهالي ما أسفر عن مقتل منتسب في الحشد الشعبي وإصابة مدني".

وأضاف المصدر أن "قوات من الجيش والشرطة هرعت إلى مكان الحادث لمعالجة الموقف دون أن تتضح الحصيلة النهائية للهجوم".

وتشهد ناحية العبارة (١٥ كم شمال شرق بعقوبة) حوادث أمنية وهجمات متكررة بسبب وجود بؤر لداعش في بساتينها وقراها الزراعية إضافة إلى الطبيعة الجغرافية الوعرة.

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