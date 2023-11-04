سقوط ضحية من الحشد العشائري خلال التصدي لهجوم داعشي في صحراء الأنبار

شفق نيوز/ افادت قوة الشيخ (مندول الجغيفي) التابعة للحشد العشائري في قضاء حديثة بالأنبار، يوم السبت، بأن عنصراً من القوة سقط ضحية خلال التصدي لهجوم شنه تنظيم داعش في صحراء المحافظة التي تقع إلى الغرب من العراق.

ونعت القوة في بيان اليوم، المقاتل "(محمود خليف الجغيفي) والذي ارتقى شهيداً أثناء قيامه بالتصدي لهجوم غادر لعصابات داعش الإجرامية في صحراء الأنبار".

والحشد العشائري يضم مقاتلين سنة مناهضين لتنظيم داعش، وهو على غرار الحشد الشعبي الذي يتألف من فصائل شيعية مسلحة اذ تشكل بفتوى اصدرتها المرجعية الشيعية العليا في العراق المتمثلة بآية الله علي السيستاني بعد اجتياح تنظيم داعش مناطق تقدر مساحتها بثلث البلاد في أواسط العام 2014.