سقوط ضحية من الحشد الشعبي بانفجار شمالي بابل

شفق نيوز/ أفاد إعلام هيئة الحشد الشعبي، يوم الخميس، بسقوط ضحية جراء انفجار أثناء عملية تفتيش شمالي محافظة بابل.

وقال الإعلام في بيان، إنه "في تمام الساعة 0800 من تاريخ اليوم 13/7/2023 انطلقت عمليات تفتيش واسعة من قبل قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي في منطقة العويسات بقاطع عمليات جرف النصر بمحافظة بابل".

ووفقا للبيان فإنه، أثناء التفتيش انفجرت عبوة ناسفة من مخلفات حربية على المقاتل "رحيم طاهر لفته الغانمي"، ما ادى لسقوطه ضحية.