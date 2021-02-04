سقوط ضحية من الجيش العراقي واصابة اخرين بهجوم لداعش في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم الخميس بمصرع جندي واصابة اثنين اخرين بهجوم لداعش شمالي ناحية جلولاء 75 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان "عناصر من داعش تعرضت لنقاط امنية تابعة للواء 20 من الجيش العراقي في منطقة "زور الغسالة" خلال قيامها بنصب ربايا ونقاط مراقبة لتأمين قرية الاصلاح والمناطق المحيطة".

واكد المصدر ان "الاشتباكات وتبادل القصف لازال مستمرا مع وصول قطعات اضافية من الجيش الى مكان الهجوم".

وتشهد ناحية جلولاء واطراف خانقين منذ ثلاث سنوات هجمات وحوادث امنية غير مسبوقة بسبب الفراغات الامنية التي خلفها انسحاب قوات البيشمركة ابان احداث استفتاء استقلال كوردستان وسط معلومات وتفاهمات بعودة البيشمركة للمشاركة بالتنسيق والملف الامني للمناطق المتنازع عليها في ديالى والمحافظات الاخرى.