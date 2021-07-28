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سقوط ضحية في هجوم لداعش على نقطة أمنية بديالى

Category: أمـن

Date: 2021-07-28T04:49:30+0000
سقوط ضحية في هجوم لداعش على نقطة أمنية بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى بسقوط ضحية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بهجوم لداعش استهدف نقطة امنية في إحدى قرى قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عناصر داعش هاجمت نقطة امنية للشرطة في قرية سبتة ضمن قاطع الهارونية (4 كم شمال شرق شرق المقدادية) وتصدت لهم قوات الشرطة وبمساندة الاهالي ما تسبب بسقوط ضحية من المدنيين خلال الاشتباك".

واضاف ان "قوات الامن والاهالي تصدوا للمهاجمين واجبروهم على الفرار الى البساتين والقرى الزراعية البعيدة".

وتشهد مناطق اطراف المقدادية هجمات وتعرضات لعناصر داعش لقربها من تلال حمرين معقل التنظيمات المسلحة.

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