سقوط 5 ضحايا من "اليبشه" جراء القصف الجوي التركي على سنجار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول، يوم الجمعة، بسقوط خمس ضحايا من قوات "اليبشه" الموالية لحزب العمال الكوردستاني جراء الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية التركية على قضاء سنجار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القصف استهدف مناطق متعددة في جبل سنجار اضافة الى مواقع على الحدود مع سوريا كما طال حي النصر في قلب المدينة.

ووفقا للمصدر فإن، الهجوم أسفر عن مقتل خمسة عناصر من وحدات حماية سنجار لاستهداف القصف موقعا عسكريا تابعا لهم.

وكان مصدر امني مسؤول قد افاد في وقت سابق من اليوم أن المقاتلات الحربية التركية كثفت من غاراتها الجوية على مواقع لحزب العمال الكوردستاني، وقوات محلية موالية للحزب في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القصف المكثف استهدف مواقع الأنفاق والمقرات والنقاط العسكرية لحزب العمال ووحدات حماية سنجار (اليبشه) في داخل منطقة جبل سنجار ومنطقة باره ومنطقة جبل ميرا.

ومنذ أول أمس الأربعاء شنت القوات التركية سلسلة من الغارات الجوية على مواقع حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في انقرة شمال العراق وسوريا، وذلك ردا على الهجوم المسلح الذي طال مجمع الصناعات الجوية والفضائية في منطقة كهرمان كازان في العاصمة التركية أنقرة.