سقوط اربع ضحايا من القوات الامنية بكمين لداعش في كركوك

شفق نيوز/ أفادت خلية الاعلام الامني، يوم الأربعاء، بسقوط اربع ضحايا من القوات الامنية بكمين لداعش في كركوك.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بالساعة 1000 من اليوم الأربعاء وأثناء خروج قوة من استخبارات اللواء 42 الفرقة 11 لتنفيذ واجب استطلاع وتفتيش في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، تعرضت القوة الى كمين من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية ، مما أدى إلى استشهاد 4 مقاتلين واصابة 3 آخرين بجروح متوسطة وخفيفة".

واشار العميد ميري الى "تعزيز القوة ومحاصرة وتعقب المفرزه الارهابية واسنادها جوا بحضور قائد الفرقة وتم تشكيل مجلس تحقيقي بالحادث".