سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سقوط ضحايا من الجيش العراقي بهجوم لداعش جنوب شرق الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-09-05T08:20:37+0000
سقوط ضحايا من الجيش العراقي بهجوم لداعش جنوب شرق الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بسقوط ضحايا من الجيش العراقي بهجوم لتنظيم داعش جنوب شرق الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء 50 ضمن الفرقة المشاة 14 رصدت في مشاهدة ليلة عدداً من عناصر داعش وبدأت بمطاردتهم وحدثت اشتباكات عنيفة بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة سقط فيها ثلاث ضحايا جنود".

وأضاف أن "عدداً من عناصر داعش أصيبوا لكن قام رفاقهم بسحبهم معهم إلى الأنفاق ولم يتسنَ معرفة عدد القتلى والجرحى بين صفوف التنظيم".

وتابع المصدر، انه "على اثر ذلك يجري التخطيط لعملية عسكرية كبيرة في أطراف جبال مخمور لوضع حد لهذه الخروقات التي بدأت ترتفع وتيرتها بصورة واضحة".

من جهته قال الفوج الثالث (لمش50 فق14) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يزف الشهيد قيصر جليل شمخي، والشهيد حسين حاتم برغوثي، والشهيد حسن سحاب، الذين سقطوا بهجوم مخمور".

related

داعش يهاجم الجيش العراقي في مخمور

Date: 2021-05-01 22:08:17
داعش يهاجم الجيش العراقي في مخمور

تفجير يودي بحياة ضابط بالجيش واندلاع اشتباكات مع داعش في جبال مخمور

Date: 2020-12-12 08:34:41
تفجير يودي بحياة ضابط بالجيش واندلاع اشتباكات مع داعش في جبال مخمور

جرحى في صفوف قوات الجيش العراقي بهجوم لداعش غربي الأنبار

Date: 2021-07-02 02:07:34
جرحى في صفوف قوات الجيش العراقي بهجوم لداعش غربي الأنبار

داعش يستهدف الرعاة غربي الأنبار وتوجيه عسكري بإخلاء مناطق الرعي

Date: 2021-07-14 05:19:19
داعش يستهدف الرعاة غربي الأنبار وتوجيه عسكري بإخلاء مناطق الرعي

سقوط ضحية من الحشد وإصابة آخر بهجوم في مخمور

Date: 2021-08-09 20:14:14
سقوط ضحية من الحشد وإصابة آخر بهجوم في مخمور

داعش يختطف ويصيب اربعة أشخاص في ثالث هجوم خلال ساعات في العراق

Date: 2020-08-24 20:21:42
داعش يختطف ويصيب اربعة أشخاص في ثالث هجوم خلال ساعات في العراق

جرحى من القوات الأمنية بهجوم لداعش على نقطة تفتيش في كركوك

Date: 2021-06-23 07:54:31
جرحى من القوات الأمنية بهجوم لداعش على نقطة تفتيش في كركوك

5 ضحايا وإصابات في هجوم "مباغت" على قوات مشتركة بين بغداد وأربيل

Date: 2020-11-13 19:24:26
5 ضحايا وإصابات في هجوم "مباغت" على قوات مشتركة بين بغداد وأربيل