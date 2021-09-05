سقوط ضحايا من الجيش العراقي بهجوم لداعش جنوب شرق الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بسقوط ضحايا من الجيش العراقي بهجوم لتنظيم داعش جنوب شرق الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء 50 ضمن الفرقة المشاة 14 رصدت في مشاهدة ليلة عدداً من عناصر داعش وبدأت بمطاردتهم وحدثت اشتباكات عنيفة بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة سقط فيها ثلاث ضحايا جنود".

وأضاف أن "عدداً من عناصر داعش أصيبوا لكن قام رفاقهم بسحبهم معهم إلى الأنفاق ولم يتسنَ معرفة عدد القتلى والجرحى بين صفوف التنظيم".

وتابع المصدر، انه "على اثر ذلك يجري التخطيط لعملية عسكرية كبيرة في أطراف جبال مخمور لوضع حد لهذه الخروقات التي بدأت ترتفع وتيرتها بصورة واضحة".

من جهته قال الفوج الثالث (لمش50 فق14) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يزف الشهيد قيصر جليل شمخي، والشهيد حسين حاتم برغوثي، والشهيد حسن سحاب، الذين سقطوا بهجوم مخمور".