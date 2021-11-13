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متهم يرتكب مجزرة بحق ضابط ومنتسبين ويحتجز عائلة كرهائن في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-11-13T19:17:50+0000
متهم يرتكب مجزرة بحق ضابط ومنتسبين ويحتجز عائلة كرهائن في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بأن متهماً ارتكب مجزرة بحق ضابط عراقي ومنتسبين واحتجز عائلة كرهائن في أطراف ناحية أبي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مفرزة من مكافحة الإجرام في ديالى ووفق معلومات استخبارية حددت مكان مطلوب متهم بقتل منتسب في مكافحة الإجرام قبل شهر في دار شقيقه في قرية ذيابه في أطراف ناحية أبي صيدا ٣٠كم شمال شرق بعقوبة، وبعد مداهمتها للمنزل اشتبكت مع المطلوب، ما اودى بحياة ضابط برتبة رائد مع اثنين من المنتسبين في مكافحة الإجرام".

وأكد المصدر أن "المطلوب يحتجز عائلة شقيقه في المنزل وان الأجهزة الأمنية تطوق المنزل حاليا".

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