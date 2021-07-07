وفاة ضابط متأثراً بإصابته جراء أحداث العزيزية

شفق نيوز/ أفاد مصدر في قوات الشرطة العراقية يوم الأربعاء بأن ضابطا برتبة نقيب سقط ضحية بهجوم بقنبلة يدوية استهدفت محطة كهرباء العزيزة في محافظة واسط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن النقيب "علي عبد الحسن شايش" الذي اصيب في منطقة الرأس جراء استهدافه برمانة صوتية اثناء واجبه في حماية محطة شبكة كهرباء العزيزية توفي اليوم متأثرا بإصابته.

وأعلنت قيادة شرطة واسط، نهاية شهر حزيران الماضي، عن إصابة ضابط في الاحداث التي رافقت الاحتجاجات في قضاء العزيزية.

ووجه محافظ واسط محمد المياحي، بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بالأحداث التي رافقت الاحتجاجات في قضاء العزيزية.

وكان العشرات من سكان القضاء خرجوا في 29 من شهر حزيران الماضي في تظاهرات احتجاجاً على تردي واقع تجهيز الطاقة التي تراجعت بشكل ملحوظ مؤخرا جراء زيادة الطلب مع ارتفاع درجات الحرارة إلى قرابة 50 درجة مئوية وحدوث أعطال فنية أو تخريبية في شبكات نقل وتجهيز الكهرباء.