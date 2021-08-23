سقوط ضابط شرطة جريحاً برصاص قناص في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى باصابة ضابط شرطة برصاص قناص من تنظيم داعش، يوم الاثنين، في اطراف ناحية ابي صيدا الواقعة على بعد 30 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان ضابطا برتبة نقيب من فوج طوارئ شرطة ديالى الثامن اصيب برصاص قناص خلال دورية تفقدية لنقاط المرابطة في اطراف قرية "ابو كرمة" باطراف ناحية ابي صيدا.

واضاف المصدر ان الضابط اصيب براسه وتم نقله الى مستشفى عام بعقوبة، فيما شنت قوات الشرطة حملة تمشيط في محيط الحادث بحثا عن المهاجمين.

وتشهد قرى ابي صيدا حوادث وهجمات مستمرة بسبب طبيعتها الوعرة والفراغات الامنية ووجود بؤر لداعش في القرى الزراعية والبساتين الكثيفة.