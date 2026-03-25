حصيلة رسمية.. 20 ضحية وجريحاً من الجيش العراقي بقصف قاعدة الحبانية (تحديث)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، عن الحصيلة الرسمية للاستهداف الجوي الذي طال قاعدة الحبانية بمحافظة الأنبار، واصفةً الهجوم بـ"الاعتداء الآثم" الذي طال منشآت طبية وعسكرية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، تعرض "مستوصف الحبانية العسكري" و"شعبة أشغال الحبانية" التابعة لآمرية الموقع إلى ضربة جوية أعقبتها "رشقة بمدفع الطائرة"، ما أسفر عن سقوط (7) مقاتلين ضحايا وإصابة (13) آخرين بجروح متفاوتة أثناء تأديتهم الواجب الوطني والإنساني، مبينةً أن فرق الإنقاذ لا تزال تواصل البحث في موقع الحادث.

من جانبه، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن من بين الضحايا ضابط برتبة رفيعة يشغل منصب "آمر طبابة مقر الجيش العراقي" مع اصابة ستة عناصر من الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن المقاتلات "المجهولة" ركزت ضرباتها على مقري الطبابة والاستخبارات داخل القاعدة المشتركة في وقت مبكر من صباح اليوم.

واعتبرت الدفاع العراقية في بيانها، هذا الاستهداف "انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقوانين والأعراف الدولية التي تُحرم استهداف المنشآت الطبية"، مشددةً على أن هذا العمل يمثل "تصعيداً خطيراً وجريمة نكراء" لكونه استهدف مؤسسات تُعنى بإنقاذ الأرواح.

وأكد البيان أن الوزارة "تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على هذا العدوان وفق الأطر القانونية المعتمدة".

ويُعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه الذي يطال القاعدة ذاتها خلال أقل من 24 ساعة؛ حيث تعرضت الحبانية لقصف مماثل أمس الثلاثاء، أسفر عن سقوط 15 ضحية و14 جريحاً من عناصر الحشد الشعبي، بينهم القيادي البارز "سعد دواي".