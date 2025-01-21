بغداد.. سقوط 4 ضباط بينهم مدير الأمن الوطني في الطارمية بانفجار كدس عتاد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمقتل ما لا يقل عن 4 ضباط بينهم مدير الأمن الوطني في قضاء الطارمية وإصابة 5 آخرين في حصيلة أولية بانفجار كدس عتاد على قوة مشتركة بين الجيش العراقي وجهاز الأمن الوطني شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة بين الجيش العراقي وجهاز الأمن الوطني كانت تنفذ عملية أمنية في قضاء الطارمية بعد ورود معلومات تفيد بوجود عناصر لداعش وكدس عتاد في المنطقة".

وأضاف، أن "القوة المشتركة أثناء تفتيشها للمنطقة انفجر كدس عتاد عليها، ما تسبب بمقتل 4 ضباط بينهم مدير الأمن الوطني في الطارمية، وإصابة 5 منتسبين في حصلية أولية قابلة للارتفاع".