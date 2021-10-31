سقوط صواريخ كاتيوشا بمنطقة المنصور في العاصمة بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، بسقوط عدد من صواريخ الكاتيوشا فجر اليوم الأحد في منطقة المنصور في العاصمة العراقية بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن ثلاثة صواريخ نوع "كاتيوشا" سقطت في المنطقة المذكورة، أحدها في شارع النقابات قرب مستشفى الهلال الاحمر، والثاني في شارع الاميرات قرب السياج الخارجي للمصرف الاقتصادي ( البناية متروكة)، والثالث بداية مدخل شارع الزيتون داخل محطة دائرة مياه إسالة المنصور، مشيرا إلى أن الصواريخ أحدثت إنفجارات.

وأضاف المصدر أن جميع الحوادث لم تُخلّف إصابات تُذكر سوى أضرار مادية لحقت بسيارة مدنية والسياج الخارجي لدائرة الإسالة.

وكان شهود عيان قد قال إنهم سمعوا دوي إنفجارات في جانب الكرخ من بغداد وتحديداً قرب منطقة المنصور.

وكان مصدر أمني قد أفاد يوم الجمعة لوكالة شفق نيوز، بأن معلومات توفرت لدى الجهات الامنية بإطلاق نيران غير مباشرة من المناطق المحتملة في بغداد خلال ساعات، موضحاً أن النيران غير المباشرة تشمل الصواريخ ايضاً.

وأفاد مصدر أمني، يوم السبت، بضبط منصة لاطلاق الصواريخ في احدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه بعد ورود معلومات عن اطلاق نار غير مباشر، وبعد تعميم نداء على قواطع الكرخ والرصافة، تمكنت، أمس، قوة أمنية من العثور على منصة محلية الصنع تحمل صاروخاً نوع كاتيوشا ونضيدة عجلة 60 امبير مع اسلاك توصيل في منطقة الشعلة ببغداد.

وأوضح المصدر، أنه تم تفكيك المنصة والصاروخ من قبل الخبراء ورفع المواد دون حادث يذكر، مشيراً إلى أنه "مجهول الاستهداف".