سقوط صاروخ غير منفلق قرب مدرسة جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الجمعة، بسقوط صاروخ غير منفلق قرب مدرسة بقضاء الإصلاح شرقي المحافظة الواقعة جنوب العراق.

وبحسب المصدر الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "الصاروخ يبلغ طوله متراً، وسقط قرب مدرسة أم الربيعين في قرية النصر الله".

وأشار إلى أن "فريق مكافحة المتفجرات والأجهزة الأمنية الأخرى طوقت موقع سقوط الصاروخ الذي يعتقد أنه سقط من إحدى الطائرات الأميركية".

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية من جهة وإيران من جهة أخرى منذ السبت الماضي، وتكرار حوادث سقوط أجسام مجهولة أو مخلفات صواريخ في عدد من المناطق العراقية، ما يثير قلق الأهالي، خاصة في القرى القريبة من الطرق والمناطق المفتوحة.