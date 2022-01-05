سقوط صاروخيّ غراد قرب مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بسقوط صاروخيّ نوع غراد بمحيط مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم الصاروخي لم يسفر عن إصابات.

وعثرت القوات الامنية على منصة الإطلاق، التي أحتوت على صاروخين لم ينطلقا، ضمن منطقة حي الجهاد في بغداد.

وتمكنت منظومة الدفاعات الجوية "سيرام" من إسقاط طائرات مسيرة عدد 2 حاولت استهداف قاعدة عين الاسد في الانبار، كما تعرض أمس الأول الاثنين، مركز بغداد للدعم الدبلوماسي الذي يضم قوات التحالف الدولي (قاعدة فيكتوري سابقا) في مطار بغداد لهجوم بطائرتين مسيرتين كُتب عليهما "عمليات ثأر القادة"، إلا أن نظام الدفاع الـCRAM تمكن من اسقاطهما ايضاً.