سیاسة
rss
كوردســتانيات
أمـن
مجتـمع
أخرى
اقتصـاد
عربي ودولي
القسم الفيلي
ريـاضة
منوعـات
فيديو
تقارير وتحليلات
مقـالات
كل الاخبار
سقوط صاروخ بمحيط المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد
Category: أمـن
Date: 2022-09-28T12:39:31+0000
سقوط صاروخ بمحيط المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد
related
C-RAM تحبط هجوما صاروخياً على المنطقة الخضراء وتنبيه بالتوجه للملاجئ
Date: 2020-08-04 23:33:15
قصف جديد يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد
Date: 2020-08-16 17:31:03
استهداف محيط المنطقة الخضراء بصاروخ
Date: 2020-08-27 18:13:16
السلطات العراقية تعلن اصابة 6 مقاتلين بقصف بـ4 صواريخ بمحيط مطار بغداد
Date: 2019-12-09 07:58:53
عشرات العجلات التابعة للحشد تدخل بغداد قادمة من محافظتين
Date: 2021-05-26 16:14:58
جرحى بعد تفريق تظاهرة قرب المنطقة الخضراء ببغداد
Date: 2019-10-25 09:28:09
ارتفاع حصيلة قتلى الحشد الشعبي العراقي بقصف استهدفهم بسوريا
Date: 2020-03-12 10:06:16
إسقاط طائرة مسيرة بمحيط المنطقة الخضراء وصافرات الإنذار تدوي في السفارة الأمريكية
Date: 2022-09-27 12:47:39
We're sorry but Shafaaq website doesn't work properly without
JavaScript
enabled. Please enable it to continue.