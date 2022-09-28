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سقوط صاروخ بمحيط المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-09-28T12:39:31+0000
سقوط صاروخ بمحيط المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد

سقوط صاروخ بمحيط المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد

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