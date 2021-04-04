سقوط صاروخين في محيط قاعدة بلد العسكرية في العراق

شفق نيوز/ تعرضت قاعدة بلد العسكري في محافظة صلاح الدين يوم الأحد لقصف صاروخي بمحيطها.

ووفقا لمصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، فإن صاروخين سقطا خارج سياج القاعدة، مشيرا أن القصف لم يسفر عن أية إصابات تُذكر.

من جانبها أكدت خلية الإعلام الأمني في بيان، سقوط صاروخين في السياج الخارجي لقاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، حيث تبين أن أنطلاقهما من منطقة الدوجمة ضمن قاطع عمليات ديالى.

وأوضحت أن هذه القاعدة التي تم استهدافها من القواعد العراقية والتي تضم أسرابا لطائرات مقاتلة عراقية.

وتعرضت القاعدة التي تضم قوات من التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الامريكية في منتصف شهر آذار الماضي الى قصف مماثل.