سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء (بيان رسمي)

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، بسقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد "دون اصابات".

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن صاروخين سقطا، مساء اليوم، على المنطقة الخضراء، من دون وقوع إصابات، مشيرة الى أن المتابعة مستمرة من قبل القوات الأمنية.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم الاثنين، بسقوط ثلاثة صواريخ مع انطلاق صافرات الانذار في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "أربعة صواريخ سقطت، مساء اليوم، ضمن محيط المنطقة الخضراء، وسط بغداد"، مشيراً إلى "سماع صوت صافرات الانذار داخل المنطقة عقب الانفجارات".

وأوضح المصدر أن "المعلومات الاولية تشير الى ان مكان الانطلاق بالقرب من سكة القطار ضمن منطقة حي الجامعة"، مبيناً أن "احد الصواريخ سقط بالقرب من مقر الامن الوطني، فيما سقط الصاروخ الثاني بالقرب من قصر السجود".

وأشار المصدر إلى "تضرر عدداً من العجلات في مكان الحادث دون معرفة إن كان هناك خسائر بشرية".