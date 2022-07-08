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سقوط صاروخين بمحيط معسكر للحشد الشعبي شرقي ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-07-08T08:17:43+0000
سقوط صاروخين بمحيط معسكر للحشد الشعبي شرقي ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الجمعة، بسقوط صاروخي كاتيوشا قرب معسكر للحشد الشعبي شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان صاروخي كاتيوشا سقطا في ساعة متاخرة من ليلة أمس الخميس في محيط معسكر تابع لقوات اللواء 24 من الحشد الشعبي في ناحية المنصورية 45 كم شمال شرق بعقوبة دون أي اضرار او خسائر بشرية .

وأوضح ان مصدر الصواريخ انطلقت من على جبل يقع في قرية (سيد بهلول) في تلال حمرين 50 كم شمال شرق بعقوبة، مشيرا الى شن عمليات تفتيش وتمشيط من قبل قوات الحشد بحثا عن منفذي الهجوم.

وتعد مناطق حوض حمرين بؤرا ساخنة للتنظيمات المسلحة في ديالى منذ سنوات عدة ولم تفلح العمليات الامنية المستمرة بتطهيرها بسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة ونقص القطعات الامنية.

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