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سقوط شرطي ضحية وإصابة آخر بهجوم لداعش على حقل نفطي في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-05-05T04:12:05+0000
سقوط شرطي ضحية وإصابة آخر بهجوم لداعش على حقل نفطي في كركوك

شفق نيوز/ شنّ مسلحو تنظيم داعش في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء هجوماً استهدف حقلا نفطيا في محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن عنصراً من شرطة الطاقة سقط سقط ضحية فيما أُصيب آخر بجروح بهجوم على حقل باي حسن النفطي في قضاء الدبس في كركوك.

يأتي هذا في وقت سقوط فيه يوم السبت الماضي سبع ضحايا من قوات البيشمركة خلال هجوم مسلح لعناصر من تنظيم داعش بكركوك.

واستهدف الهجوم نقاط البيشمركة في تلال بين قضاء دبس وبلدة التون كوبري- بردى-.

وتزامن الهجوم على البيشمركة، مع هجومين مسلحين لعناصر من تنظيم داعش على مواقع للشرطة الإتحادية في كركوك.

دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في حينها البرلمان والحكومة الاتحادية، والتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للتحرك السريع لسد الفراغ الأمني الحاصل في المناطق المتنازع عليها وذلك على خلفية الهجوم الذي شنه التنظيم المتشدد على قوات البيشمركة في كركوك.

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