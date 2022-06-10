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سقوط شاب ضحية وإصابة عدد من أفراد أُسرته بتفجير في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-06-10T07:18:48+0000
سقوط شاب ضحية وإصابة عدد من أفراد أُسرته بتفجير في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بمصرع شاب واصابة اخرين بانفجار عبوة ناسفة شمالي ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان شابا سقط ضحية وأصيب 4 الى 5 اشخاص آخرين من أفراد أُسرته بانفجار عبوة ناسفة على طريق زراعي في قرية (ام الحنطة) شمالي ناحية جلولاء.

وبين المصدر ان العبوة انفجرت على جرار زراعي كانت تستقله أُسرة في طريقها الى المزرعة، مشيرا الى ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث ونقلت الضحية والمصابين إلى مستشفى جلولاء فيما شنت حملة تمشيط في محيط الحادث.

وتتعرض قرى شمالي جلولاء 70 كم شمال شرق بعقوبة لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الأمنية التي خلفها انسحاب البيشمركة من حدود كوردستان منذ عام 2017 وحتى الان.

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