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سقوط ستة جرحى في هجوم ثان لداعش في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-02-06T04:33:11+0000
سقوط ستة جرحى في هجوم ثان لداعش في كركوك

شفق نيوز/ أصيب عدد من عناصر القوات الامنية في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش جنوب غربي محافظة كركوك، وفقاً لما افاده مصدر أمني مسؤول.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مسلحي التنظيم المتشدد هاجموا ليلة الجمعة على السبت القوات الامنية في ناحية الرشاد جنوب غربي المحافظة لتدور اشتباكات بين الجانبين.

وبحسب مصدر طبي فإن مستشفى "آزادي" في كركوك استقبل ما لايقل عن ستة عناصر من القوات الامنية اصيبوا جراء الهجوم.

وهذا هو ثاني هجوم لداعش في كركوك خلال الساعات القليلة الماضية فقد تعرضت قوات الشرطة الاتحادية في قضاء داقوق جنوبي المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد الى هجوم مماثل في وقت متأخر من مساء أمس اسفر عن سقوط ضحية واصابة ثلاثة اخرين من تلك القوات بجروح.

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