سقوط سبع ضحايا وإصابة 11 شخصاً باستهداف 61 خطاً رئيسياً للكهرباء في العراق

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الحكومي، يوم السبت، عن سقوط سبع ضحايا وإصابة 11 شخصاً باستهداف 61 خطاً رئيسياً للكهرباء، مؤكدة أن ملاكات وزارة الكهرباء أعادت العمل للمنظومة بواقع (16) الف ميغا واط.

واشارت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى "اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة بجهد حكومي مضاعف، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه لاجتماع خلية الأزمة مساء اليوم، حيث وجه الجهات الحكومية كافة، بتوفير كل التسهيلات للمعالجات العاجلة للإشكالات التي تعاني منها شبكة الكهرباء الوطنية، والعمل على توفير الحماية اللازمة لأبراج الطاقة الكهربائية من الاستهدافات المتكررة".

واضافت أن "الخطوط الرئيسة لنقل الطاقة الكهربائية تعرضت لهجمات إرهابية ممنهجة خلال الأيام العشرة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، أسفرت هذه الهجمات التي نفذت عبر إطلاق الصواريخ وزرع العبوات الناسفة واستخدام الأسلحة القناصة لاستهداف أسلاك الطاقة، عن سقوط 7 ضحايا وإصابة 11 اخرين من الملاكات الهندسية والفنية، اضافة الى تدمير (61) خطاً رئيساً، آخرها استهدف الخطوط الناقلة بين أربيل ومخمور قبل قليل، ما أسهم في انعدام تجهيز الطاقة الكهربائية لعموم البلاد، فضلاً عن حدوث حالات تجاوزات على الشبكة الوطنية والمحطات في المناطق الجنوبية".

ونوهت الخلية الى أن "وزارة الكهرباء تعرضت خلال الفترة ذاتها، إلى هجمات إعلامية من قبل بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عبر نشر بيانات منسوبة إلى الوزارة، الهدف منها إرباك الرأي العام، ما شجع ضعاف النفوس التجاوز على عدد من المحطات في عموم المحافظات، والتي تسببت في تفاقم أزمة تجهيز الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصور ومقاطع فيديوية تعود لسنوات سابقة، الغرض منها رفع مستوى الانتقادات والهجمات ضد الوزارة".

واكدت أن "الملاكات الهندسية والفنية للوزارة، تواصل استنفار أقصى الجهود من خلال العمل المستمر على مدار اليوم، لإصلاح الشبكات التي طالها التخريب في عموم المدن، واستطاعت خلال العمل المستمر الوصول إلى إنتاج (16000) ميغا واط من الطاقة".