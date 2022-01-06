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سقوط أربع ضحايا من أُسرة واحدة بهجوم مسلح استهدف منزل عنصر بالحشد في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-06T13:32:12+0000
سقوط أربع ضحايا من أُسرة واحدة بهجوم مسلح استهدف منزل عنصر بالحشد في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، بسقوط أربع ضحايا غالبيتهم أطفال بهجوم مسلح استهدف منزل عنصر في الحشد الشعبي جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين مجهولين أقدموا على اقتحام منزل منتسب في الحشد الشعبي ضمن منطقة حي الاعلام، وفتحوا النار عليه وعلى أفراد أُسرته.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة المنتسب بجروح خطيرة فيما سقطت زوجته وأطفاله الثلاثة ضحايا.

ويأتي هذا الهجوم عقب حادث مماثل وقع قبل أيام عُرفت بمجزرة بلدة "جبلة" شمالي محافظة بابل التي سقط على إثرها 20 شخصا من أفراد أُسرة واحدة معظمهم من النساء والأطفال.

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