سقوط أربع ضحايا من الحشد العشائري بهجوم لداعش في الأنبار

شفق نيوز/ أفادت الشرطة العراقية، يوم الأحد، بسقوط عدد من المقاتلين العشائريين بهجوم شنه تنظيم داعش على نقطة تفتيش لهم شمال مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز، إن أربعة من عناصر الحشد العشائري سقطوا ضحايا نتيجة تعرض لداعش على نقطة تفتيش تابعة لهم ضمن قرية الخوضة بقضاء هيت.

والحشد العشائري يضم مقاتلين سنة مناهضين لتنظيم داعش، وهو على غرار الحشد الشعبي الذي يتألف من فصائل شيعية مسلحة اذ تشكل بفتوى اصدرتها المرجعية الشيعية العليا في العراق المتمثلة بآية الله علي السيستاني بعد اجتياح تنظيم داعش مناطق تقدر مساحتها بثلث البلاد في أواسط العام 2014.