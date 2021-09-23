نينوى .. ضحيتان بانفجارين وإحباط ثالث

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس بمقتل راعي أغنام وطفلة بانفجار عبوتين ناسفتين في محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت في قرية الخالدية في قضاء مخمور جنوب شرق الموصل، مضيفا أن الحادث أسفر عن مقتل راعي أغنام كان بالقرب من مكان الحادث.

وأشار المصدر إلى مصرع طفلة من اهالي قرية عين تمر التابعة لناحية زمار شمال غربي الموصل بانفجار لغم من المخلفات الحربية عليها وذلك اثناء لعبها بالقرب منه دون ان تعلم بوجوده.

بدورها فككت مفارز اللواء 30 بالحشد الشعبي، الخيمس، عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات داعش جنوب الموصل.

وقال الحشد في بيان إن المفارز توجهت للعبوة والتي صنعت محليا من خلال تحوير (اسطوانة غاز) كانت مندثرة في التراب بقرية الشنف التابعة لناحية النمرود جنوب الموصل فور وصول بلاغ من أحد المواطنين وقامت المفارز بتفكيكها بشكل آمن.