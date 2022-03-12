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سقوط راعي أغنام ضحية وإصابة طفل بانفجار في نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-03-12T18:24:35+0000
سقوط راعي أغنام ضحية وإصابة طفل بانفجار في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء اليوم السبت، بمصرع راعي أغنام وإصابة ابن شقيقه بجروح جراء انفجار مخلف حربي غربي مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الراعي في الثلاثينات من عمره وبرفقته طفل هو ابن شقيقه، كانا يرعيان الأغنام في ناحية المحلبية غربي مدينة الموصل حين انفجر مخلف حربي، ما أدى إلى الشاب على الفور فيما أصيب الطفل بجروح".

وأشار إلى أنه "تم نقل الطفل إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثة الراعي إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني في نينوى وكالة شفق نيوز، بأن "طفلاً يبلغ من العمر ثمان سنوات أصيب قبل أيام بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش قرب قرية النصر في قضاء مخمور جنوب شرق مدينة الموصل".

وبين أن "الطفل تم نقله في حينها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة اليوم".

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