سقوط راعي أغنام ضحية وإصابة آخر بإنفجار في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الجمعة بأن راعي أغنام سقط ضحية وأُصيب آخر بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في اطراف قضاء بيجي شمال غربي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عبوة ناسفة انفجرت في طريق زراعي في قرية "أبو كدور" التابعة لناحية الصينية في اطراف قضاء بيجي شمال غربي المحافظة ما أدى الى مصرع راعٍ واصابة اخر خلال مرورهما في الطريق.

وأضاف ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث ونقلت الضحية والمصاب الى المستشفى فيما فتحت تحقيقا بالحادث وشنت حملة تمشيط في محيط الحادث".

وتشهد صلاح الدين ومحافظات أخرى ساخنة حوادث انفجارات لعبوات ناسفة والغام تركها تنظيم داعش قسما منها حديثة معدة لاستهداف قطعات امنية والأخرى من مخلفات الحرب مع التنظيم خلال الأعوام 2015-2016.