سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سقوط راعي اغنام ضحية وإصابة اخر بانفجار عبوة ناسفة في اطراف خانقين

Category: أمـن

Date: 2021-05-31T13:19:32+0000
سقوط راعي اغنام ضحية وإصابة اخر بانفجار عبوة ناسفة في اطراف خانقين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، بسقوط راعي أغنام ضحية وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة جنوبي قضاء خانقين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن عبوة ناسفة كانت مزروعة في منطقة ناودومان جنوبي خانقين، انفجرت أثناء مرور قطيع اغنام ما أدى إلى سقوط راعٍ ضحية يبلغ من العمر 15 سنة واصابة الآخر وهو بعمر 13 سنة.

وبين أن قوة أمنية نقلت الضحية والمصاب إلى مستشفى خانقين وشنت حملة تمشيط بحثا عن منفذي الهجوم.

وتشهد مناطق اطراف خانقين حوادث وهجمات أمنية مستمرة منذ انسحاب قوات البيشمركة منها ومن المناطق المتنازع عليها عام ٢٠١٧.

related

اصابة مزارع بانفجار ناسفة في ديالى

Date: 2020-12-10 13:03:01
اصابة مزارع بانفجار ناسفة في ديالى

اصابة مدني بانفجار لمخلفات داعش في ديالى

Date: 2021-04-07 13:59:15
اصابة مدني بانفجار لمخلفات داعش في ديالى

ديالى تعلن خطة لمنع استهداف قاعدة تضم قوات أمريكية في صلاح الدين

Date: 2021-03-07 12:25:04
ديالى تعلن خطة لمنع استهداف قاعدة تضم قوات أمريكية في صلاح الدين

وفاة واصابة 3 اشخاص بحادثين منفصلين في ديالى

Date: 2020-05-28 10:34:10
وفاة واصابة 3 اشخاص بحادثين منفصلين في ديالى

ديالى.. الإطاحة بأحد المتورطين باغتيال عنصر استخبارات

Date: 2020-09-10 11:34:03
ديالى.. الإطاحة بأحد المتورطين باغتيال عنصر استخبارات

بعد ساعات من اختطافه.. تحرير طفل في ديالى

Date: 2020-10-11 19:43:52
بعد ساعات من اختطافه.. تحرير طفل في ديالى

اغتيال مدني بهجوم مسلح في ديالى

Date: 2021-02-02 08:16:25
اغتيال مدني بهجوم مسلح في ديالى

العثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقة في ديالى

Date: 2021-04-15 07:38:38
العثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقة في ديالى