سقوط راعي اغنام ضحية وإصابة اخر بانفجار عبوة ناسفة في اطراف خانقين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، بسقوط راعي أغنام ضحية وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة جنوبي قضاء خانقين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن عبوة ناسفة كانت مزروعة في منطقة ناودومان جنوبي خانقين، انفجرت أثناء مرور قطيع اغنام ما أدى إلى سقوط راعٍ ضحية يبلغ من العمر 15 سنة واصابة الآخر وهو بعمر 13 سنة.

وبين أن قوة أمنية نقلت الضحية والمصاب إلى مستشفى خانقين وشنت حملة تمشيط بحثا عن منفذي الهجوم.

وتشهد مناطق اطراف خانقين حوادث وهجمات أمنية مستمرة منذ انسحاب قوات البيشمركة منها ومن المناطق المتنازع عليها عام ٢٠١٧.