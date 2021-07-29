سقوط خمس ضحايا بينهم ضابطان بتحطم مروحية عراقية

شفق نيوز/ سقط خمس ضحايا بينهم ضابط برتبة عقيد وآخر برتبة رائد، يوم الخميس، إثر تحطم طائرة مروحية عراقية، في مدينة آمرلي في محافظة صلاح الدين.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الحادث تسبب باحتراق الطائرة وتم إخراج خمس جثث منها، من دون معرفة أسباب الحادث بعد.

من جهتها نعت قيادة العمليات المشتركة سقوط كل من، العقيد طيار أسامة طارق عبد عبيد، الرائد طيار علي فاضل غضبان، نائب ضابط لؤي حاتم فرحان، نائب ضابط أثير فائز إبراهيم، نائب ضابط وسام علي سفيح، وهم طاقم طائرة هليكوبتر نوع مي ١٧.

وأضاف أن المروحية سقطت وقع خلال تأديتها مهمة قتالية.