سقوط خمسة ضحايا بينهم عناصر أمن بتفجير مزدوج في ديالى

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في محافظة ديالى يوم الخميس بسقوط خمسة ضحايا بانفجار عبوتين ناسفتين في اطراف ناحية العبارة 15 كم شمال شرق مدينة بعقوبة.

وقال مدير ناحية العبارة شاكر مازن التميمي لوكالة شفق نيوز، ان عبوة ناسفة انفجرت في طريق زراعي في اطراف قرية "زهرة" التابعة لناحية العبارة مما ادى الى مقتل امرأة واصابة اخرى بجروح تلاه انفجار عبوة ثانية استهدف دورية للشرطة ما تسبب باصابة 3 عناصر بجروح متفاوتة.

واضاف ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث ونقلت الجرحى والضحية الى مستشفى بعقوبة فيما طوقت مكان الحادث وشنت حملة تمشيط بحثا عن المنفذين.

وتشهد مناطق ناحية العبارة هجمات وحوادث وخروقات امنية مستمرة لوجود مسلحين في القرى الزراعية والبساتين الكثيفة المحيطة بها.