سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

سقوط خمسة ضحايا بينهم عناصر أمن بتفجير مزدوج في ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-11-05T06:35:40+0000
سقوط خمسة ضحايا بينهم عناصر أمن بتفجير مزدوج في ديالى

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في محافظة ديالى يوم الخميس بسقوط خمسة ضحايا بانفجار عبوتين ناسفتين في اطراف ناحية العبارة 15 كم شمال شرق مدينة بعقوبة.

وقال مدير ناحية العبارة شاكر مازن التميمي لوكالة شفق نيوز، ان عبوة ناسفة انفجرت في طريق زراعي في اطراف قرية "زهرة" التابعة لناحية العبارة مما ادى الى مقتل امرأة واصابة اخرى بجروح تلاه انفجار عبوة ثانية استهدف دورية للشرطة ما تسبب باصابة 3 عناصر بجروح متفاوتة.

 واضاف ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث ونقلت الجرحى والضحية الى مستشفى بعقوبة فيما طوقت مكان الحادث وشنت حملة تمشيط بحثا عن المنفذين.

 وتشهد مناطق ناحية العبارة هجمات وحوادث وخروقات امنية مستمرة لوجود مسلحين في القرى الزراعية والبساتين الكثيفة المحيطة بها.

related

ضحيتان بتفجيرين في ديالى

Date: 2020-10-15 12:35:28
ضحيتان بتفجيرين في ديالى

سقوط اربعة ضحايا بتفجير في متنازع عليها

Date: 2020-04-09 13:00:28
سقوط اربعة ضحايا بتفجير في متنازع عليها

سقوط ضحايا من الحشد الشعبي بانفجار في ديالى

Date: 2020-07-12 12:11:44
سقوط ضحايا من الحشد الشعبي بانفجار في ديالى

صلاح الدين.. مطالبة بحسم ملف 2800 مقاتل عشائري

Date: 2020-08-22 17:08:57
صلاح الدين.. مطالبة بحسم ملف 2800 مقاتل عشائري

الحشد الشعبي يقتل عناصر من داعش بين محافظتين

Date: 2019-08-12 14:06:23
الحشد الشعبي يقتل عناصر من داعش بين محافظتين

بعد البصرة .. محافظة عراقية تعزز الأمن بمنافذها منعا لتسلل الزائرين الإيرانيين

Date: 2020-09-22 09:31:23
بعد البصرة .. محافظة عراقية تعزز الأمن بمنافذها منعا لتسلل الزائرين الإيرانيين

سقوط ضحايا من الجنود العراقيين بتفجير في الانبار

Date: 2020-07-25 11:41:01
سقوط ضحايا من الجنود العراقيين بتفجير في الانبار

منظمة بريطانية ترفع ألغام داعش من إحدى بلدات العراق

Date: 2020-08-06 11:55:03
منظمة بريطانية ترفع ألغام داعش من إحدى بلدات العراق