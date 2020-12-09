سقوط جندي عراقي ضحية برصاص قناص قرب كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الاربعاء، بأن نيران قناص أودت بحياة جندي عراقي جنوبي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قناص من تنظيم داعش أطلق النار، مساء اليوم، تجاه قوة من الجيش العراقي في قرية طوبزاوه، قرب طوب زاوه التابعة الى قضاء داقوق ، جنوبي المحافظة، ما أودى بحياة أحد عناصر القوة".

وأوضح المصدر، أن "قوة امنية انتشرت في موقع الحادث بحثا عن المنفذ"، مشيرا الى "نقل جثمان الجندي لدائرة الطب العدلي".

وتعد قرية طوبزاوه احدى القرى التي تسكنها غالبية من الكورد الكاكائيين، وغالباً ما تتعرض لقصف قذائف هاون.