سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سقوط جندي عراقي ضحية برصاص قناص "داعشي" في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-10-27T18:47:38+0000
سقوط جندي عراقي ضحية برصاص قناص "داعشي" في كركوك

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بسقوط جندي عراقي ضحية إثر استهدافه بسلاح قناص من قبل تنظيم داعش، في محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "جندياً تابعاً للواء ٤٥ جيش عراقي، سقط ضحية نتيجة استهدافه بسلاح قناص من عناصر داعش ضمن قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك".

وشهدت ديالى أمس الثلاثاء هجومين، الأول شنه عناصر داعش عبر كمين خادع بعد اختطاف عدد من الاشخاص وطلب فدية مقابل اطلاق سراحهم إلا أن عناصر داعش قتلوا المخطوفين وزرعوا عبوات ناسفة في طريق يقود إلى مكان التبادل في قرية الرشاد جنوبي المقدادية، وانتهت حصيلة الهجوم إلى 14 ضحية وأكثر من 15 جريحاً.

كما وشهدت محافظة صلاح الدين، في وقت سابق من اليوم، تعرض شنه تنظيم داعش على نقاط أمنية تابعة للجيش العراقي، على طريق الصينية – حديثة، أدى إلى سقوط ضحيتين من الجيش وإصابة آخرين.

related

سقوط جندي عراقي ضحية برصاص قناص قرب كركوك

Date: 2020-12-09 18:07:42
سقوط جندي عراقي ضحية برصاص قناص قرب كركوك

داعش يشن هجوم جديداً على قوات الأمن ويوقع اصابتين في كركوك

Date: 2020-11-13 20:19:05
داعش يشن هجوم جديداً على قوات الأمن ويوقع اصابتين في كركوك

بإنزال جوي.. قوة خاصة تطيح بقيادي بارز بداعش في كركوك

Date: 2020-10-10 09:45:54
بإنزال جوي.. قوة خاصة تطيح بقيادي بارز بداعش في كركوك

سقوط عنصر أمني ضحية بصد تعرض لداعش في كركوك

Date: 2021-07-12 22:27:03
سقوط عنصر أمني ضحية بصد تعرض لداعش في كركوك

هجوم مسلح لداعش على نقطة امنية عراقية بمحافظة كركوك

Date: 2020-08-24 18:11:33
هجوم مسلح لداعش على نقطة امنية عراقية بمحافظة كركوك

سقوط ضابط عراقي ضحية بانفجار اثناء ملاحقته لداعش في كركوك

Date: 2021-05-27 13:30:06
سقوط ضابط عراقي ضحية بانفجار اثناء ملاحقته لداعش في كركوك

داعش يهاجم الشرطة غربي كركوك

Date: 2019-12-10 21:10:20
داعش يهاجم الشرطة غربي كركوك

حصيلة نهائية لهجوم كركوك.. 7 ضحايا وجرحى من القوات العراقية

Date: 2020-08-24 19:03:32
حصيلة نهائية لهجوم كركوك.. 7 ضحايا وجرحى من القوات العراقية