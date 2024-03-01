سقوط جندي ضحية وإصابة أربعة آخرين بانفجار شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمقتل واصابة خمسة عناصر من قوات الجيش العراقي بانفجار استهدفهم شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه أثناء إجراء عملية تفتيش ضمن منطقة السلمان في قضاء الطارمية بحثا عن مطلقي قذائف ليلة أمس انفجرت عبوة ناسفة استهدفت قوات الجيش العراقي.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل جندي واصابة أربعة آخرين بجروح مختلفة.

وذكر المصدر أن القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً وشرعت بعملية تفتيش واسعة في المنطقة التي وقع بها الانفجار.

وكان مصدر أمني قد افاد، مساء أمس الخميس، بتعرض منزل أحد شيوخ العشائر في الطارمية شمالي بغداد إلى استهداف مسلح.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ بأن منزل أحد الشيوخ تم استهدافه بقذيفتي أر بي جي ضمن قضاء الطارمية اعقبه اطلاق نار دون إصابات بشرية وتم تسجيل اضرار مادية لحقت بالمنزل.