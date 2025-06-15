سقوط أجزاء من صاروخ شمالي كركوك وطائرة مسيرة بالأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الأحد، بسقوط أجزاء من صاروخ مجهول المصدر يُرجّح أنه إيراني شمالي مدينة كركوك، دون وقوع خسائر بشرية، فيما سقطت طائرة مسيرة في الأنبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أجزاء من صاروخ سقطت في أرض مفتوحة ضمن حي رحيم آوه، وتسببت بحالة من الذعر بين السكان"، مبينًا أن "الحادث لم يُسفر عن أية إصابات بشرية أو أضرار مادية".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية طوقت الموقع وفتحت تحقيقًا لتحديد طبيعة المقذوف ومصدره".

فيما أبلغ مصدر أمني في الأنبار، وكالة شفق نيوز، بأن "طائرة مسيرة مجهولة المصدر سقطت في منطقة الجايفة بصحراء كبيسة في الأنبار، والقوات الأمنية تقوم بالبحث عن الحطام حالياً".

ويأتي الحادث في ظل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، حيث أطلقت طهران خلال الأيام الماضية موجات من الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى تساقط بعض الشظايا أو بقايا الصواريخ في مناطق متفرقة قريبة من الحدود أو على طول مسار الصواريخ.