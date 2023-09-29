سقوط جرحى واعتقال 10 اشخاص بنزاع أقرباء في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، يوم الجمعة، بإصابة 3 أشخاص بجروح، واعتقال 10 اخرين بنزاع أقرباء جنوب غرب مدينة بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن نزاعا نشب ليلة أمس بين أولاد عمومة في قرية (الانتصار) شمالي ناحية بني سعد (18 كم جنوب غرب بعقوبة) ما سبب اصابة 3 أشخاص جراء النزاع.

وأكد، أن قوات الأمن تدخلت لفض النزاع، واعتقلت 10 من المتسببين فيه، بينما فتحت تحقيقا شاملا بالحادث، مشيراً إلى أن النزاع لم يُخلّف أي خسائر بشرية تذكر.

وتشهد مناطق ديالى بين الحين والاخر نزاعات عشائرية بسبب مشاكل اجتماعية او نزاعات املاك.